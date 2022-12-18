جني محصول البطاطا في حقول التريمسة بريف حماة الغربي

حماة-سانا

بدأ المزارعون بجني محصول البطاطا في أرياف محافظة حماة، ومنها قرية التريمسة وسط توقعات بإنتاج وفير من هذه الغلة الزراعية.

وقال محمد صطيف عضو مكتب فرع اتحاد فلاحي حماة في تصريح لمراسل سانا: إن زراعة البطاطا بالعروة الخريفية تبدأ خلال شهر آب، ويتم جني المحصول خلال شهر كانون الأول.

وأكد رئيس جمعية التريمسة الفلاحية جميل إسماعيل في تصريح مماثل أن البطاطا محصول استراتيجي مهم في ريف حماة بعد محصول القمح، ويتم إنتاجه على نطاق واسع ولا سيما في حقول منطقتي الغاب ومحردة، وتشحن كميات منه إلى مختلف المحافظات.

وعن عملية زراعة البطاطا أوضح المزارع خالد الهنوس من قرية التريمسة أنه يتم غمر الحقل بمياه الري أو بما تسمى عملية ترطيب وتبريد الأرض خلال شهر تموز ومن ثم تركها فترة قبل حراثتها مجدداً مع وضع كميات من الأسمدة العضوية والآزوتية ليصار إلى تجهيزها للزراعة مع إزالة أي أعشاب ضارة تنبت فيها خلال هذه الفترة بالتوازي مع رش الأدوية بغية منع الحشرات من الاقتراب منها، مع اعتماد معظم المزارعين على الري الضبابي للمحصول عبر الطاقة الشمسية.

محي الدين فهد