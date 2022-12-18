روغوف: انسحاب القوات الأوكرانية مطلب رئيسي لتوفير الأمان لمحطة زابوروجيه

موسكو-سانا

اشترطت سلطات مقاطعة زابوروجيه انسحاب القوات الأوكرانية لمسافة بعيدة عن محطة الطاقة النووية في المقاطعة، لإقامة منطقة أمنية حول المحطة.

قال عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف: إن المطلب الرئيسي لإنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في المقاطعة يجب أن يكون من خلال انسحاب القوات الأوكرانية إلى مسافة لا تمكنها من ضرب المحطة.

وقال روغوف: “تواصل الدول الغربية والنظام الأوكراني التكهن بشأن موضوع إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية “زابوروجيه”، لافتاً إلى أن الخطر الوحيد على المحطة ينحصر بقوات النظام الأوكراني الذين أطلقوا النار مرارا وتكرارا على المنشأة.

وأشار روغوف إلى أن هناك خياراً واحداً فقط لإقامة منطقة تحول فيها كييف قواتها وأسلحتها الثقيلة على مسافة تمنعها من ضرب المفاعل النووي في زابوروجيه، مؤكداً على أن حماية المحطة من اختصاص روسيا.