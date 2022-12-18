الطاقة المتجددة في الصين تشهد توسعاً ملحوظاً خلال العام الجاري

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم أن قدرة الطاقة المتجددة في الصين شهدت توسعاً خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، وسط سعي البلاد لتحقيق التنمية الخضراء.

وأوضحت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للطاقة نشرتها وكالة شينخوا: “أنه خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني وتشرين الثاني الماضيين بلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الطاقة في الصين نحو 2.51 مليار كيلوواط بزيادة نسبتها 8.1 بالمئة على أساس سنوي، حيث نمت القدرة المركبة لطاقة الرياح بنسبة 15.1 بالمئة مقارنة بالعام الماضي لتصل

إلى 350 مليون كيلوواط، فيما وصلت الطاقة الشمسية إلى 370 مليون كيلوواط بزيادة سنوية قدرها 29.4 بالمئة.

وعززت الصين استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة هذا العام، مع تسريع بناء مرافق طاقة رياح على نطاق واسع وقواعد الطاقة الكهروضوئية ولا سيما في المناطق الصحراوية.