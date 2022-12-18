اشتيه يجدد مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ،ووقف الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحقه.

وأوضح اشتيه في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن جريمة قتل الشاب محمد وشقيقه مهند مطير جراء دهسهما من قبل مستوطن إسرائيلي بشكل متعمد قرب حاجز زعترة جنوب نابلس أمس جريمة أخرى ،تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه بحق الفلسطينيين.

وأكد اشتيه ضرورة محاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة الدولية لينالوا جزاءهم ،إذ إن شعورهم بالإفلات من العقاب يجعلهم يتمادون في ارتكاب جرائمهم بحق الفلسطينيين ،مشيراً إلى أن جنود الاحتلال والمستوطنين يتبادلون الأدوار في انتهاكاتهم وجرائمهم.