الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في معظم المناطق الداخلية، وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة ،والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: