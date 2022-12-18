18  كانون الأول 2013- أول عملية زرع قلب صناعي في التاريخ تتم في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي في باريس

دمشق-سانا

1347- السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون يتولى عرش مصر.

1914- إنكلترا تعلن الحماية على مصر ،وتنهي السيادة العثمانية عليها.

1941- القوات اليابانية تنزل على شواطئ هونغ كونغ وتقوم بسلسلة من المذابح المريعة، حتى استسلمت المدينة بالكامل في يوم عيد الميلاد.

1956- اليابان تصبح عضوا في الأمم المتحدة.

1971-الاتحاد السوفييتي يقوم بتشغيل أكبر محطة للتوليد الكهرمائي في العالم من كراسنويارسك.

1979-الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى اتفاقية لمنع التمييز ضد المرأة.

1997- صدور قرار يمنح إسكتلندا برلمانا خاصا بها لأول مرة منذ ثلاثة قرون.

2006- وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يستقيل من منصبه.

2013- أول عملية زرع قلب صناعي في التاريخ تتم في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي في باريس.

من مواليد هذا اليوم:

1856- جوزيف جون طومسون عالم فيزياء إنكليزي ،حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1906.

1878- جوزيف ستالين قائد الاتحاد السوفييتي الثاني.

1913- فيلي برانت مستشار ألمانيا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1971.

من وفيات هذا اليوم:

1980- أليكسي كوسيغين ،رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي السابق.

2006- جوزيف باربرا ،رسام ومنتج أمريكي ومبتكر شخصيات توم وجيري.

2011/ فاتسلاف هافيل، رئيس جمهورية التشيك الأول.

أعياد ومناسبات:

اليوم العالمي للغة العربية.

اليوم الدولي للمهاجرين.

عيد الجمهورية في النيجر.