سيناتور أمريكي سابق يطالب واشنطن بدفع نظام كييف نحو السلام

واشنطن-سانا

طالب السيناتور الأمريكي السابق ريتشارد بلاك الولايات المتحدة بدفع النظام في كييف نحو المفاوضات مع موسكو بأي صيغة مقبولة للطرفين لأنه يخسر في النزاع رغم الدعم الغربي.

ونقلت وكالة تاس عن بلاك قوله اليوم: “القتال المستمر من أجل باخموت تحول تدريجياً إلى كارثة للجيش الأوكراني حيث انتصرت روسيا في باخموت وخسرت أوكرانيا”، مضيفاً حتى رئيس أركان القوات الأمريكية مارك ميلي اعترف بأنه من غير المرجح أن تحقق أوكرانيا مزيداً من التقدم ضد القوات الروسية فيما كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن القوات الأوكرانية فقدت 100 ألف قتيل.

وتابع بلاك: “الحرب خاسرة.. ماذا سيحدث بعد انهيار الجيش.. يجب على الولايات المتحدة الضغط من أجل هدنة ومفاوضات سلام باستخدام أي صيغة ووساطة يقبلها الطرفان”.

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