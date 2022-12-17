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زاخاروفا: تعليق مولدوفا بث قنوات روسية انتهاك لمبدأ التعددية الإعلامية

2022-12-17

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليق مولدوفا بث ست قنوات تلفزيونية روسية بالانتهاك لمبدأ التعددية الإعلامية.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها اليوم: “إن روسيا تعتبر هذا الحظر عملاً غير مسبوق من الرقابة السياسية، وانتهاكاً لمبدأ التعددية الإعلامية، وخرقاً صارخاً لحق الحصول على المعلومة”.

وطالبت زاخاروفا المنظمات الدولية المتخصصة بتقييم مناسب لهذه الخطوة واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتصحيح هذا الوضع غير المقبول.

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