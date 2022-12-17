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منتخب كرواتيا يحرز المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم بفوزه على منتخب المغرب

2022-12-17

الدوحة-سانا

أحرز منتخب كرواتيا المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على منتخب المغرب بهدفين لهدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعتهما على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وافتتح المنتخب الكرواتي التسجيل في الدقيقة السابعة عبر جوسكو جفارديول وعادل المنتخب المغربي النتيجة بعد دقيقتين بواسطة أشرف داري، بينما جاء الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي من خلال ميسلاف اورسيتش في الدقيقة الـ 42.

وكان منتخب المغرب خسر في نصف النهائي أمام منافسه الفرنسي بهدفين دون رد، بينما خسر منتخب كرواتيا أمام منتخب الأرجنتين في الدور ذاته بثلاثة أهداف دون رد.

وتختتم بطولة كأس العالم 2022 غداً بإقامة المباراة النهائية على استاد لوسيل، والتي تجمع منتخبي فرنسا والأرجنتين.

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