إنارة شجرة الميلاد في مدينة السقيلبية احتفالاً بقرب حلول أعياد الميلاد

حماة-سانا

احتفالاً بقرب حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة شهدت مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي إنارة شجرة ميلاد في الساحة الرئيسية للمدينة، بحضور جماهيري حاشد من الفعاليات الأهلية والدينية والرسمية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

وأشار الأب ديميتري حداد كاهن كنيسة السقيلبية لطائفة الروم الأرثوذكس في تصريح لمراسل سانا إلى أن شجرة الميلاد ترمز إلى تجدد الحياة والفرح والسلام، معرباً عن أمله بأن يعم السلام والأمن والأمان كامل ربوع سورية.

ولفت رئيس مجلس مدينة السقيلبية نوفل ورده الى أن الشجرة التي يبلغ طولها نحو 8 أمتار زينت بالكرات المضيئة بألوان متعددة والدمى والأشكال الملائكية والمصابيح والقناديل الكهربائية بألوان وأحجام عدة.

مسؤول التعليم الديني في المدينة حسان تريكية بين أن كورال الكنيسة أدى عروضاً فنية، وترانيم الميلاد التي أبهجت الحضور، وأضفت على الاحتفال بإنارة شجرة الميلاد أجواء كرنفالية مبهرة.

وأشارت رشا سعيد ووليدة السلوم من أهالي السقيلبية إلى أن المدينة تعيش هذه الأيام أجواء الفرح والبهجة، موضحتين أن مشاركة الآلاف من أبناء المدينة بهذه الاحتفالات تؤكد تمسكهم بأرضهم ووطنهم وثباتهم وصمودهم في مواصلة مسيرة الحياة وتحدي الظروف المعيشية القاهرة والحصار الاقتصادي الغاشم ضد سورية التي ستظل كشجرة الميلاد متجددة مهما اشتدت المحن والملمات وواعدة لأهلها بالخير والبركة والأمان والاستقرار.

حضر الاحتفال محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة، وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري، والمتروبوليت نقولا بعلبكي مطران حماة وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس، وعدد من أعضاء قيادة فرع الحزب ومجلس الشعب والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

عبدالله الشيخ

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