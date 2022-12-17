الجيش الروسي يختبر كاسحة جليد عسكرية جديدة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء مرحلة جديدة من التجارب البحرية على سفينة عسكرية جديدة كاسحة للجليد.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن كاسحة الجليد الجديدة التي تعمل بالديزل والكهرباء خرجت مؤخراً إلى البحر لتخضع لمرحلة جديدة من الاختبارات، لافتة إلى أنه سيتم اختبارها من قبل قوات تابعة لأسطول بحر البلطيق وخبراء ومختصين في مجال الصناعة العسكرية.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات ستشمل التحقق من الخصائص الفنية للسفينة التي تتمتع بهيكل بطول 82 متراً وعرض 19 متراً ومن أنظمة الملاحة والاتصالات الموجودة فيها وأنظمة دعم الحياة وأنظمة الدفع والحركة.

يشار إلى أن شركة ألماز الروسية كانت قد بدأت بتطوير كاسحة الجليد عام 2018 وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020 وصممتها لتعمل كسفينة شحن ودعم وإمداد عسكري قادرة على العمل في المياه المتجمدة، كما يمكنها أن تعمل كآلية لقطر ومساعدة السفن الأخرى في حالات الطوارئ.

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