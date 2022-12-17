مذكرة تفاهم بين التربية وجمعية لمسة حنان التنموية

دمشق-سانا

وقعت وزارة التربية اليوم مذكرة تفاهم مع جمعية “لمسة حنان” الخيرية التنموية.

وتتضمن المذكرة التي حضر توقيعها وزير التربية الدكتور دارم طباع التعاون في مجال الصيانة والتأهيل للمدارس وإقامة جلسات تعليمية داعمة متنوعة وتقديم تجهيزات مدرسية وإقامة أنشطة لتعزيز النظافة العامة والصحية والمساهمة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، إضافة لأنشطة رياضية هادفة ودورات توعوية.

ووقع المذكرة عن وزارة التربية مدير التخطيط والتعاون الدولي غسان شغري وعن الجمعية رئيس مجلس الإدارة محمد الرجولة.

بشرى برهوم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency