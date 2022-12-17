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لافروف وشكري يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية

2022-12-17

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي اليوم تطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الجوانب الملحة للوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث أكدا مجدداً الاهتمام المشترك بتعزيز التنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الملحة بما في ذلك على صعيد الأمم المتحدة.

كما تم خلال الاتصال إيلاء اهتمام كبير لآفاق توسيع التعاون بين روسيا ومصر في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة، وتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى.

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