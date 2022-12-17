أكثر من 700 ألف غرسة مثمرة وحراجية جاهزة للبيع والتوزيع بطرطوس

طرطوس-سانا

أعلنت مديرية زراعة طرطوس بدء بيع وتوزيع نحو 287 ألف غرسة مثمرة و495 ألف غرسة حراجية بهدف تنفيذ خطة التحريج للموسم الحالي بالمحافظة والبالغة 57 هكتاراً.

وبين مدير الزراعة المهندس علي يونس لمراسلة سانا أن الغراس الحراجية الجاهزة للبيع والتوزيع تبلغ نحو 495 ألف غرسة ومتوافرة في مشاتل “طرطوس” و”النبي متى” و”الصوراني” و”الشعرة” و”كفرفو” لغراس “السرو” و”الشوح” و”الخرنوب” و”الكستنا” و”الصنوبر الثمري” و”الغار” و”الكينا” و”الكازورينا” وأنواع أخرى.

أما الغراس المثمرة والجاهزة للبيع وفقاً ليونس فتبلغ حوالي 287 ألف غرسة منها 57484 غرسة حمضيات مطعمة، والباقي من أنواع “الزفير” و”الزيتون” و”الكيوي” و”الأفوكادو” و”التفاح” و”الإجاص المطعم” و”الجوز البذري” و”الإكي دنيا” و”التين” و”الرمان” و”المشمش البذري” و”اللوز” و”التوت الأحمر المبكر” و”الكاكي”.

ولفت إلى أن عمليات بيع الغراس مستمرة في جميع المراكز الزراعية بالمحافظة بموجب البطاقة العائلية والأسعار المحددة.

هيبه سليمان

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