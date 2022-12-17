ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في ماليزيا إلى 23 شخصاً

كوالالمبور-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في أحد المخيمات السياحية بالقرب من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى 23 شخصاً.

ونقلت رويترز عن نورازام خميس رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ بولاية سيلانغور الوسطى قوله اليوم: إن عمليات البحث تواصلت لليوم الثاني بعد توقفها ليلاً بسبب الأمطار الغزيرة التي زادت من صعوبة الأمر، حيث انتشلت فرق الإنقاذ أثناء عمليات البحث جثثاً أخرى ليرتفع عدد الضحايا إلى 23 شخصاً.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ في الولاية أن من بين 94 شخصاً كانوا موجودين في موقع الانهيار الأرضي (باتانغ كالي)، تم العثور على 61 سالمين، فيما لا يزال عشرة في عداد المفقودين، حيث أشار صحفيون إلى أن فرص نجاة المزيد من المفقودين تتضاءل نظراً إلى نقص الأكسجين وثقل الطمي.

وبحسب التحقيقات الأولية غطى الانهيار ما يقرب من 450 ألف متر مكعب من الأرض من على ارتفاع يصل إلى 30 متراً ومساحة تبلغ نحو فدان.

وكانت حصيلة سابقة أمس أفادت بمقتل 16 شخصاً جراء الانهيار.

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