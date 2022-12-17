SCS-NET

الاحتلال يستولي على آلاف الدونمات قرب نابلس

2022-12-17

القدس المحتلة -سانا

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين الزراعية قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عقربا جنوب شرق المدينة واستولت على 3492 دونماً من أراضي الفلسطينيين لتوسيع عمليات الاستيطان في المنطقة.

وفي سياق متصل اقتحم مستوطنون برفقة جرافة وبحماية قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس وشقوا طريقاً ترابية فيها تمهيداً للاستيلاء على ما يزيد عن 200 دونم من أراضيها.

واقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأراضي الزراعية في عين الحلوة بالأغوار الشمالية ومنعت المزارعين من حراثة أراضيهم واستولت على عدد من آلياتهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم في الخليل

القدس المحتلة-سانا أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved