الاحتلال يستولي على آلاف الدونمات قرب نابلس

القدس المحتلة -سانا

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين الزراعية قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عقربا جنوب شرق المدينة واستولت على 3492 دونماً من أراضي الفلسطينيين لتوسيع عمليات الاستيطان في المنطقة.

وفي سياق متصل اقتحم مستوطنون برفقة جرافة وبحماية قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس وشقوا طريقاً ترابية فيها تمهيداً للاستيلاء على ما يزيد عن 200 دونم من أراضيها.

واقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأراضي الزراعية في عين الحلوة بالأغوار الشمالية ومنعت المزارعين من حراثة أراضيهم واستولت على عدد من آلياتهم.

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