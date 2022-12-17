عليا المرود موهبة واعدة في كرة المضرب بالسويداء

السويداء-سانا

رغم صغر سنها تميزت الموهبة الواعدة عليا المرود في معظم بطولات كرة المضرب بالسويداء، وحققت نتائج لافتة لامتلاكها إمكانات بدنية قوية ومستوى فنياً عالياً.

المرود 14 عاماً ذكرت خلال حديثها لـ سانا كيف بدأت مع لعبة كرة المضرب بعمر سبع سنوات بتشجيع من والدتها بطلة الجمهورية علا كنعان، واهتمام المدربين وسيم زينية وعلاء أبو بكر، ما أدى لتطور مستواها وتأهيلها لخوض منافسات البطولات المحلية والخارجية.

وحسب المرود فإنها نالت المركز الأول في سبع بطولات جمهورية للفئات العمرية، وشاركت في بطولتين لغرب آسيا آخرهما في البحرين خلال العام الحالي، وفازت فيها بالميدالية البرونزية لمسابقة الفردي والفضية للزوجي.

وأوضحت المرود أنها ملتزمة بتدريباتها بشكل منتظم مع تكثيفها في فصل الصيف وأيام العطل الرسمية، كما تحاول الاستفادة من تعليمات مدربها في سبيل الارتقاء بمستواها نحو الأفضل، وتحقيق مراكز أكبر ومشاركات خارجية أوسع خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أن لعبة كرة المضرب التي أصبحت تحتل جزءاً مهما من تفاصيل حياتها اليومية تعتمد على الذكاء واللياقة والمهارة وتحقق لممارسها العديد من الفوائد.

ووفقاً للمدرب وسيم زينية عضو اتحاد كرة المضرب فإن عليا تعد واحدة من مواهب اللعبة بالسويداء التي تحتل مراكز متقدمة على مستوى سورية بهذه الرياضة، وتقدم لاعبين ولاعبات متميزين، مبيناً أنها تلعب بذكاء وتعرف كيف تكسب النقطة، ولديها إصرار دائم للفوز والمنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في البطولات، مؤكدا في الوقت نفسه أنها تحتاج لتدريب مستمر وخوض العديد من المعسكرات للارتقاء بمستواها نحو الأفضل.

عمر الطويل