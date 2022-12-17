غازبروم: ضخ الغاز مستمر لأوروبا عبر محطة سودجا

موسكو-سانا

أعلنت شركة غازبروم الروسية اليوم أنها تزود أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا بحجم 41.7 مليون متر مكعب يومياً عبر نقطة العبور سودجا.

ونقلت سبوتنيك عن ممثل شركة غازبروم الروسية سيرغي كوبريانوف قوله للصحفيين: إن الشركة تقوم بعملها المعتاد من خلال إمداد الدول بالكميات المتوافق عليها، وذلك عبر الأراضي الأوكرانية التي تمر من خلال محطة سودجا، حيث تبلغ كميات الغاز نحو 41.7 مليون متر مكعب.

وقال كوبريانوف: إن محطة سودجا لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة سوخرانوفكا في الـ 11 من أيار الماضي.