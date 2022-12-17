المصرف المركزي الإيراني: الصدمات التضخمية ستنخفض العام المقبل

طهران-سانا

رأى محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي أن الصدمات المالية التضخمية ستنخفض في العام المقبل ولن تتكرر.

وقال آبادي في تصريح للتلفزيون الإيراني اليوم: إن “جميع البنوك لديها خطط إصلاحية، ونحن نتبع بدقة هذه الخطط للسيطرة على السيولة والقاعدة النقدية، حيث يراقب البنك كل برنامج بناء هيكلي ويتبع خطواته الخاصة أحدها بيع الأصول الفائضة للبنوك، والتي تشمل أسهم المباني والعقارات التي تمتلكها”.

ولفت إلى أن معدل التضخم السنوي للمستهلك كان 59.3 بالمئة في بداية عمل الحكومة والآن وصل إلى 39.9 بالمئة، كما انخفض معدل التضخم السنوي من 65.3 بالمئة إلى 44.3 بالمئة.

وأوضح آبادي أن التضخم الذي حدث في البلاد كان تضخماً متراكماً من السنوات الماضية، وبمجرد تحرير الأسعار وتغييرها لن تحدث العام المقبل ولن تتكرر الصدمات التضخمية.