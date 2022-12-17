أوهريك: القيادات الأوروبية دمى بيد أمريكا

براغ-سانا

وصف عضو البرلمان الأوروبي رئيس حزب الجمهورية السلوفاكي ميلان أوهريك القيادات الأوروبية الحالية بأنها “مجرد دمى وخدم للأمريكيين”، معتبراً أنه لا توجد اليوم زعامات وقيادات حقيقية في أوروبا.

وقال أوهريك في تعليق نشره على موقعه الالكتروني اليوم: إنه بدلاً من قيام القيادات السياسية في دول الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل القارة الأوروبية وشعوبها، فإنها تقوم بخدمة الأمريكيين والتحرك وفق مصالحهم كدمى متحركة، لافتاً إلى وجوب أن تتغير هذه القيادات خطوة وراء أخرى من خلال الانتخابات.

وأوضح أوهريك أن الولايات المتحدة هي التي طلبت أن يتم فرض عقوبات في مجال الطاقة على روسيا فاستجابت لها القيادات الأوروبية، الأمر الذي جعل أوروبا تخسر في حين تحقق أمريكا الأرباح الكبيرة من جراء بيع الغاز المضغوط بثلاثة أضعاف السعر الذي يباع في الولايات المتحدة.

وأكد أوهريك أن الأمريكيين يقولون للأوروبيين ماذا يفعلون، ولذلك فإن أمريكا تربح وأوروبا تضعف.

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