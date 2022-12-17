عبد اللهيان: (إسرائيل) تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على تويتر اليوم: “إن كيان الاحتلال غير الشرعي والمجرم لديه مئات الرؤوس النووية ويشكل تهديداً خطيراً لأمن منطقتنا المشترك”.

وشدد عبد اللهيان على أن المستقبل دون شك هو للشعب الفلسطيني.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعانى أكد الثلاثاء الماضي أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الداعمين للكيان الصهيوني يتحملون المسؤولية عن جرائمه وتجب محاسبتهم كمتهمين.

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