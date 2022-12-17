بلدة خبب تضيء شجرة عيد الميلاد

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بشور: الحصار الأمريكي على سورية جريمة بحق الإنسانية
2022-12-16
إيران: لولا همة شعبي سورية والعراق في محاربة الإرهاب لتعرض الأمن الدولي لخطر كبير
2022-12-15
سورية: سحب عضوية إيران من لجنة حقوق المرأة ينتهك أحكام الميثاق الأممي وآلياته القانونية
2022-12-15
سورية وعمان توقعان اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي
2022-12-15
الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد التأكيد على سيادة السوريين في الجولان المحتل والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مواردهم الطبيعية
2022-12-15
التربية تبحث آليات التعاون مع جامعة بليخانوفا الروسية للاقتصاد
2022-12-14
لقاء سوري عماني لتعزيز علاقات التعاون في مجالات النقل
2022-12-14
محليات
بلدة خبب تضيء شجرة الميلاد وتفتتح مغارة اليسوع رسول المحبة احتفالاً بأعياد الميلاد ورأس السنة
2022-12-16
الغرفة الفتية الدولية بدمشق.. عرض لأبرز المشاريع والفعاليات والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام
2022-12-16
بمناسبة أعياد الميلاد.. نصب وإضاءة شجرة الميلاد في مطرانية حماة للروم الأرثوذكس
2022-12-16
إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح بازار خيري في كنيسة القديس سركيس للأرمن الأرثوذكس بدمشق-فيديو
2022-12-16
مهندستان سوريتان تفوزان بجائزة عالمية في مجال الابتكار الرقمي
2022-12-16
الطقس غداً.. الحرارة أعلى من معدلاتها وضباب في المناطق الداخلية
2022-12-16
استفاد منها مركز بحوث الطاقة.. طفل في الثامنة يصمم برامج حاسوبية لتنظيم العمل
2022-12-16
رياضة
بوسكيتس يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع إسبانيا
2022-12-16
الإصابة تحرم السايس من المشاركة مع المغرب لمواجهة كرواتيا
2022-12-16
فريق العربي يفوز ببطولة السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين
2022-12-16
كرواتيا تفتقد يورانوفيتش في مواجهة المغرب
2022-12-16
إقالة سانتوس من تدريب منتخب البرتغال
2022-12-15
السباحة لين عياش: نتائج وأرقام ملفتة وطموح بالبطولات الخارجية
2022-12-15
فرنسا تفوز على المغرب في نصف نهائي كأس العالم
2022-12-15
اقتصاد
التجارة الداخلية: مادة السكر متوافرة للبيع المباشر عبر البطاقة في صالات السورية
2022-12-16
ارتفاع أسعار النفط
2022-12-16
زراعة نحو 39 ألف هكتار بمحصول القمح حتى الآن في درعا
2022-12-16
بوتين: روسيا تتعرض لعدوان غير مسبوق لسحق اقتصادها
2022-12-15
أكثر من 3.3 مليارات ليرة مبيعات زيوت حماة خلال العام الحالي
2022-12-15
وول ستريت تفتح على انخفاض
2022-12-15
زراعة نحو 18 ألف هكتار بمحصول القمح في منطقة الغاب والعملية مستمرة
2022-12-15
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الجمعية العامة تعتمد بالأغلبية قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
طقس اليوم.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو غائم جزئياً
كوريا الديمقراطية تختبر بنجاح محركاً عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب
معاون وزير المالية لـ سانا: صرف المنحة التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 21 اعتباراً من السبت
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
بلدة خبب تضيء شجرة عيد الميلاد
2022-12-16
تصوير: ضياء الدين السعيد
بلدة خبب تضيء شجرة عيد الميلاد
2022-12-16
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عبد اللهيان: (إسرائيل) تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة
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