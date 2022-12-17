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بلدة خبب تضيء شجرة الميلاد وتفتتح مغارة اليسوع رسول المحبة احتفالاً بأعياد الميلاد ورأس السنة

2022-12-16

درعا-سانا

أضاءت بلدة خبب بريف درعا الشمالي الشرقي شجرة الميلاد وافتتحت مغارة اليسوع رسول المحبة احتفالاً بأعياد الميلاد ورأس السنة وذلك في كاثيدرائية سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك وسط حضور كبير من أهالي البلدة والبلدات المجاورة وأجواء احتفالية مميزة.

الأب مرعي النجم راعي الكاثيدرائية أوضح أن مناسبة الميلاد تحيي في قلوب السوريين الآمال بالخلاص قريباً مما حل بهذا الوطن من آلام ومعاناة بسبب الحرب لافتاً إلى أن أبناء سورية اليوم هم أكثر قوة وتصميماً على التعافي متمنياً أن تعود المناسبة بالخير والبركة.

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