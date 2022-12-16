زاخاروفا: تصريحات واشنطن العدائية لروسيا والصين تظهر عجزها عن الحوار المتكافئ

موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التصريحات العدائية للولايات المتحدة تجاه روسيا والصين تظهر عجزها عن الحوار المتكافئ والمنافسة الشريفة، داعية إلى إقامة تعاون صادق يراعي مصالح الأطراف ومتكافئ دون ممارسات عقابية وعقوبات أحادية الجانب وتدخلات في الشؤون الداخلية.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن زاخاروفا قولها في بيان نشر على موقع الوزارة اليوم: إن “ما يسمى بمشروع قانون مكافحة الأنشطة الروسية الخبيثة في إفريقيا الذي يتضمن معاقبة جماعية على أي تعاون مع روسيا هو مثال لهذا العجز”، مشددة على حق الدول في اختيار شركائها السياسيين والاقتصاديين والحفاظ على قيمها ومسارات التنمية الحضارية التي تراها مناسبة دون خوف العقاب.

وأضافت زاخاروفا: إن تقييد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية يكشف الممارسات غير الشريفة في إطار المنافسة والفرض الوقح للأجندة الغربية على الدول الأخرى، مجددة التأكيد على تضامن موسكو مع أصدقائها الأفارقة.

وكانت زاخاروفا أكدت في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة لو كانت تمتلك القدرة على تدمير روسيا والاستيلاء على النفط والغاز وكل ثروات العالم لبادرت إلى ذلك على الفور.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency