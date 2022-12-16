دمشق-سانا

ثغر السماء مجموعة شعرية للشاعر جابر أبو حسين جمعت بين شعر الشطرين الملتزم بالقافية والروي والموسيقا وشعر التفعيلة الذي ذهب إلى الحداثة التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة خلال موسيقا التفعيلة الواحدة.

واعتمدت المجموعة الشعرية على انفعال الشاعر الصادق والتزامه بالوجدان العاطفي والحالات الإنسانية المنعكسة عن واقع اجتماعي وإنساني.

ويظهر الوطن في نصوص المجموعة بشكل عفوي من خلال نص بعنوان (وا جولاناه) الذي جاء ملتزماً بالموسيقا والقافية والروي معبراً عما في داخله من خلال الجولان عن حبه الكبير لوطنه.

وفي قصيدته أم العريس يجتمع حب الأرض مع مكونات الشعر الحقيقي الذي جاء ملتزماً بحرف الدال كروي مناسب لعاطفته الصادقة مع البحر البسيط كقوله:

يا منزل العرس في غيم على بلد من أمطر القلب في مزن من البرد

من أنزل الدمع مدراراً إذا انطلقت أم العصافير في عصف من الغرد

كم راح يذرف ضوء المقلتين على تلك الروابي وما في الربع من أحد

وتحمل نصوص المجموعة في مفرداتها وجملها تكوينات فلسفية تلاءمت مع التفعيلات والصور البيانية التي رسمها كما جاء في نصوصه الغيمة الأربعون ومن يطفئ الشمعة ورؤى وجود.

ثغر السماء مجموعة صادرة عن اتحاد الكتاب العرب وتقع في 176 صفحة من القطع المتوسط جمعت بين الأصالة والمعاصرة بأسلوب سهل ممتنع.

محمد خالد الخضر

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