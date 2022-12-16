إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح بازار خيري في كنيسة القديس سركيس للأرمن الأرثوذكس بدمشق

دمشق-سانا

أقيم مساء اليوم احتفال في كنيسة القديس سركيس للأرمن الأرثوذكس في باب شرقي بدمشق تضمن إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح بازار خيري.

وفي تصريح لمراسل سانا تمنى المطران أرماش نالبنديان مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية دمشق وتوابعها أن يعم السلام والاستقرار العالم في عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام وأن يعود الأمن والأمان لكل بقعة من تراب هذا البلد الحبيب.

ودعا نالبنديان الله أن يحفظ سورية ويحمي شعبها وجيشها وقائدها، وأن يجعل الأيام المقبلة مليئة بالبهجة والفرح والسعادة.

وتضمن الاحتفال عزفاً لكشاف الكنيسة ولوحات غنائية لأطفال مدرسة الرسالة الخاصة من وحي الميلاد المجيد.

ويضم البازار مصنوعات يدوية وإكسسوارات وزينة الميلاد وشموعاً إضافة إلى الحلويات وضيافة العيد.

حضر الاحتفال سفير جمهورية أرمينيا بدمشق ديكران كيفوركيان.

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