إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرتين في كفر قدوم وبيت دجن

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرتي كفر قدوم وبيت دجن المناهضتين للاستيطان بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي كفر قدوم شرق قلقيلية وبيت دجن شرق نابلس واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق بينهم أطفال.

وتشهد قرية كفر قدوم يومي الجمعة والسبت بشكل دائم مظاهرات احتجاجية ضد الاحتلال الذى جعل جدار الفصل العنصري والاستيطان يلتهم معظم أراضيها.

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