دراسة أمريكية: زيادة عدد الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات لدى المراهقين

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة أمريكية زيادة عدد الوفيات الناجمة عن تناول جرعات زائدة من المواد المخدرة لدى المراهقين من أعمار ما بين 10 و18 عاماً في الولايات المتحدة.

وحسب الدراسة التي أجرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ونقلتها وكالة فرانس برس، فقد ارتفع المتوسط الشهري للوفيات جراء الجرعات الزائدة من المخدرات لدى المراهقين بنسبة 109 بالمئة بين عامي 2019 و2021، كما زادت الوفيات الناجمة عن تناول جرعة زائدة من المواد التي تتضمن مادة الفنتانيل بنسبة 182 في المئة.

وانتشر الفنتانيل بكثافة في السوق الأمريكية نظراً إلى التكلفة المنخفضة لإنتاج هذه المادة الأفيونية المخدرة مخبرياً.

وأشارت الدراسة إلى أن نحو ربع الوفيات بجرعات زائدة لدى المراهقين ناجمة عن أقراص مقلدة غالباً ما تكون في شكل مادة أوكسيكودون المسكنة للألم أو مادة ألبرازولام المضادة للقلق وتعرف أحياناً باسم العلامة التجارية “زاناكس”، وقد تكون هذه النسبة أكبر إذ لا يتم دائماً اختبار الحبوب الموجودة في مكان الجرعة الزائدة.

ونبهت السلطات الصحية من أن سهولة شراء هذه الحبوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي زادت من خطر الجرعات الزائدة القاتلة بين المراهقين.

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