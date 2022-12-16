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وقفة في مخيم الأمعري بالضفة الغربية دعماً للأسير أبو حميد

2022-12-16

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال وقفة تضامنية في مخيم الأمعري بمدينة رام الله بالضفة الغربية المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عن الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسير أبو حميد الذي يعاني ظرفاً صحياً غاية في الصعوبة يهدد حياته، ولافتات منددة بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، ولا سيما المرضى منهم، مطالبين بالإفراج العاجل عنهم.

يشار إلى أن الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري بمدينة رام الله وهو معتقل منذ عام 2002.

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