مقتل 8 أشخاص جراء قصف أوكراني على جمهورية لوغانسك

لوغانسك-سانا

قتل ثمانية أشخاص وأصيب 20 آخرون بجروح جراء قصف لقوات النظام الأوكراني على قرية لانتراتوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باسيتشنيك قوله: “في وقت مبكر صباح اليوم تعرضت مدينة ستاخانوف وقرية لانتراتوفكا للقصف من قبل المتطرفين الأوكرانيين، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح”، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية تقصف بشكل مستمر المراكز السكنية بهدف قتل أكبر عدد ممكن من المواطنين وتحطيم إرادتهم.

بدوره قال مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية فيتالي كيسيليف: إن القصف الأوكراني استهدف منطقة زراعية لا علاقة لها بالعمليات القتالية أو الوحدات العسكرية.

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