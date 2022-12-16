ثمانية قتلى وعشرات المفقودين جراء انهيار أرضي في ماليزيا

كوالالمبور-سانا

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون جراء انهيار أرضي وقع صباح اليوم قرب العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث قولها: “إن الانهيار ضرب موقع تخييم بالقرب من بلدة باتانغ كالي المجاورة للعاصمة، وأسفر عن سقوط ثمانية قتلى وسبعة جرحى، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن عشرات المفقودين”.

والانهيارات الأرضية شائعة في ماليزيا بعد الأمطار الغزيرة التي تهطل عموماً في نهاية كل عام، لكن بلدة باتانغ كالي لم تسجل هطول أمطار غزيرة أمس.

وفرضت الحكومة الماليزية قوانين صارمة فيما يتعلق بالبناء على سفوح التلال، لكن الانهيارات الأرضية تتواصل في هذا البلد بسبب الأحوال الجوية، ففي آذار الماضي لقي أربعة أشخاص مصرعهم بعد أن طمر انهيار أرضي منازلهم في إحدى ضواحي كوالالمبور.

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