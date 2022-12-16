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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأسد بدعم القرى المتضررة من الحرائق.. تسليم 25 جراراً وتركسين 10-12-2022

2022-12-16

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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