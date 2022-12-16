القوات الأوكرانية تقصف ستخانوف في لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية

لوغانسك-سانا

قصفت القوات الأوكرانية اليوم مدينة ستخانوف في جمهورية لوغانسك الشعبية بصواريخ هيمارس الأمريكية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا قوله: “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستخانوف باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس الأمريكية، حيث جرى إطلاق 3 صواريخ منها”.

وقصفت القوات الأوكرانية أمس مدينة دونيتسك عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية بصواريخ غراد.

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