آلاف الأتراك يتظاهرون في اسطنبول تنديداً بسياسات أردوغان الاستبدادية

أنقرة-سانا

تظاهر عشرات آلاف الأتراك في مدينة إسطنبول تنديداً بسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الاستبدادية، وتضامناً مع رئيس بلدية المدينة المعارض أكرم إمام أوغلو وذلك بعد صدور قرار قضائي يمنعه من ممارسة العمل السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وذكرت وسائل إعلام تركية معارضة أن إمام أوغلو وستة زعماء أحزاب معارضة آخرين ظهروا جنباً إلى جنب وسط حشد من المؤيدين لهم في المظاهرة الاحتجاجية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى إظهار التحدي في وجه أردوغان.

وخاطب إمام أوغلو الحشد قائلاً: “أنا لست خائفاً مطلقاً من حكمهم غير الشرعي ولا أملك قضاة لحمايتي لكن خلفي 16 مليوناً من سكان إسطنبول وأمتنا”.

كما تظاهر مئات الأتراك في مدينة طرابزون مسقط رأس إمام أوغلو تضامناً معه ضد قرار المحكمة ومنعه من العمل السياسي.

يشار إلى أن هذه المظاهرة تمثل أول ظهور علني مشترك لقادة المعارضة الرئيسيين خلال الحملة الانتخابية وشكلت التجمع الأضخم ضد أردوغان.

وفي السياق ذاته أظهر استطلاعاً لمؤسسة متروبول أنه حتى ناخبو حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان يعتقدون أن القضية ضد رئيس البلدية “ذات دوافع سياسية”.

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