مديرية ثقافة حمص تقيم حفلاً تأبينياً للفنان التشكيلي الراحل هيسم قحف

حمص-سانا

نظمت مديرية ثقافة حمص بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين حفل تأبين للفنان التشكيلي الراحل هيسم قحف بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيله.

وتخلل حفل التأبين عرض فيلم وثائقي عن حياة الراحل ومسيرته الفنية وأعماله وشهادات أصدقائه وزملائه التشكيليين فيه ومنهم الإعلامي يعرب العيسى والفنان التشكيلي أيمن الدقر والذين أجمعوا على أنه فنان مبدع أبدى مشاعره وعواطفه الصادقة في أعماله النحتية الوطنية التي احتضنتها ساحات وحدائق حمص، وأنفق حصته من الزمن بين حجر وإزميل محاولاً بث الحياة في الحجارة الصماء مستخدماً أداتين فقط؛ إزميلاً مصنوعاً من الفولاذ، وقلباً مصنوعاً من الحب وعشق الحياة والجمال.

وألقى الفنان التشكيلي عبد الله النقري كلمة نقابة الفنانين التشكيليين لفت فيها إلى أن النحات قحف قدم الكثير من الأعمال النحتية المعبرة عن مواقفه الوطنية والتي تعكس سجاياه الفاضلة.

وألقت إيمان قحف كلمة آل الفقيد قالت فيها: إن الراحل حوّل بأدواته البسيطة الحجر إلى قصيدة رائعة، وكان هادئاً ومثقفاً، له فلسفته الخاصة في أمور الحياة، في حين عبر أيمن قحف عن حزنه لفقد أخيه الذي ترك إرثاً فنياً من خلال أعماله النحتية التي تشهد لها ساحات مدينته التي أخلص لها وأحبها، وأثراً جميلاً في نفوس أهله وأصدقائه الذين عرفوه إنساناً وفناناً.

ونوه عيسى بدران بمناقب صديقه الراحل واصفاً إياه بالإنسان المبدع المتقن لفنه الذي سيظل إرثاً جميلاً في وجدان الأجيال القادمة.

والفنان قحف من مواليد حمص عام 1961 ظهر شغفه بالفن التشكيلي في سن العشرين ناهلاً من مدارسه وأعلامه ما صقل تجربته الفنية ليجد ضالته الكبرى في النحت فتفرغ لحجارة البازلت والرخام مطوعاً من هاتين المادتين القاسيتين أعماله التي اعتمد فيها على بساطة التعبير والتقنية العالية.

حنان سويد

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