أمسية موسيقية بقيادة المايسترو التونسي فادي بن عثمان بدار الأسد

دمشق-سانا

أحيت الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو التونسي فادي ابن عثمان وبمشاركة الموسيقية نور كويفاتي على البيانو مساء اليوم أمسية موسيقية جمعت في طياتها عدداً من السيمفونيات والمقطوعات الموسيقية الكلاسيكية، وذلك على خشبة مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون.

واستهلت الفرقة أمسيتها بمعزوفة كونشيرتو للأيقونة الموسيقية النمساوية فولفغانغ أماديوس موزارت والتي تعود لعصر الباروك وبداية العصر الكلاسيكي، وهي مؤلفة من ثلاث حركات حيوية ورومنسية وحيوية جداً، فجسدت بمضمونها حواراً لطيفاً بين العزف الأوركسترالي للفرقة والصولو المنفرد المتمثل بعزف الموسيقية نور كويفاتي على البيانو في ملحمة اختصرت التباعد والتقارب الحسي كشكل من أشكال الموسيقى الدرامية الشعبية.

وفي تمازج رومنسي مزج الحيوية والهدوء نثر عبير أنغامه في مدرج القاعة عبر السيمفونية رقم 95 سلم دومينور للموسيقار النمساوي فرانز جوزيف هايدن، والتي تضم أربع حركات وهي “حيوية باعتدال وبطيئة ومينوية”، ليكون الختام مع “حركة حيوية جداً، تركت أصداء بين أسماع الجمهور ليلتهب التصفيق وتعلو مع تحيات الختام.

يذكر أن المايسترو فادي بن عثمان قائد أوركسترا ومؤلف وموزع موسيقي وجامعي تونسي حاصل على شهادة في الدكتوراه في الموسيقولوجيا من المعهد العالي للموسيقا في تونس، ومتابع لورشات عمل في القيادة الأوركسترالية على المستويين العربي والعالمي، ويدير الأكاديمية الموسيقية للأوركسترا السيمفونية التونسية ويدير الجوقة البوليفية.

أما الموسيقية نور كويفاتي خريجة المعهد العربي للموسيقا في حلب باختصاص العزف على البيانو، تابعت دراستها بإشراف الخبير الروسي الراحل فلاديمير كاساتكين، كان لها العديد من المشاركات في الحفلات التي قدمتها والدتها الراحلة ميادة بسيليس كعازفة بيانو مع الفرقة الموسيقية بقيادة والدها المايسترو سمير كويفاتي، وتعمل حاليا مدرسة لمادة الصولفيج وتاريخ الموسيقا العالمية والبيانو في المعهد العالي للموسيقا.

محاسن العوض وخضر سليمان

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