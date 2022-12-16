30 سيدة تشارك بالمعرض الميلادي في كاتدرائية الكلدان بحلب

حلب-سانا

بمشاركة 30 سيدة افتتح اليوم المعرض الميلادي بعنوان (رأينا نجمة في المشرق) الذي تنظمه مجموعة كشاف مار يوسف في صالة كاتدرائية الكلدان بحلب، ويضم تشكيلة من هدايا عيد الميلاد ومنتجات ومصنوعات يدوية من الألبسة الصوفية ومطرزات الايتامين وإكسسوارات الزينة والمجوهرات التقليدية التي برعت المشاركات بصناعتها وكذلك حلويات العيد والعصائر، وأنواع الأطعمة الحلبية التي تمثل التراث التقليدي.

وبين الأب فريد بطرس خوري مرشد المجموعة الكشفية الأخوية المنظمة للمعرض في تصريح لمراسل سانا أهمية دور الكنيسة في تنظيم المعارض لخدمة المجتمع والتغلب على الظروف الصعبة، إضافة لتشجيع الشبيبة والأطفال ليكونوا فاعلين ومؤثرين في صناعة الفرح من خلال منتجاتهم المتنوعة في المعرض.

وأوضح رئيس كشاف الكلدان بحلب الشيف هاني عبد النور أن المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام يأتي ضمن الاستعدادات للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، ويتضمن نتاجات المشاريع الصغيرة للسيدات المشاركات والشباب من الأعمار الصغيرة المصنوعة يدوياً.

كاميرا سانا رصدت آراء عدد من المشاركين في المعرض، حيث تحدثت ملكة خرتشي عن مشاركتها مع زميلاتها من السيدات بمنتجات يدوية ومشغولات الزينة التي تعبر عن الفرح بعيد الميلاد، وتعرضها بأسعار مخفضة ومشجعة، متمنية أن يحل السلام على سورية لتعود متألقة كما كانت.

ولفتت أوغاريت طوبال إلى مشاركتها بالمأكولات الحلبية وأصناف الحلويات المخصصة للاحتفال بأعياد الميلاد، فيما قالت سالي عويكة إنها تعمل على تصنيع إكسسوارات الزينة والأعمال الخشبية والريزين من تماثيل ودمى لإعادة الروح الحلوة والفرح خلال شهر الميلاد وتعرضها بأسعار منافسة.

وأوضحت سهام قصور أنها تعرض مشغولات صوفية يدوية خاصة بالأطفال والسيدات في فصل الشتاء وأنواع الزينة، إضافة للوحات من الايتامين والتي تحتاج الكثير من الوقت والدقة لصناعتها والتي تعبر عن أفراح الأعياد وقالت مارلين اكفلي إنها تقدم أصناف الحلويات المنوعة وتعمل على تدريب السيدات في صناعتها وكذلك الأطفال كي يستطيعوا صناعتها في منازلهم وبإمكانيات بسيطة.

قصي رزوق

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