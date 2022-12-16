إضاءة شجرتي ميلاد في كفربهم بريف حماة وإزرع في درعا

حماة/درعا-سانا

بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة شهدت الساحة الرئيسية في بلدة كفربهم بريف حماة وساحة كنيسة مار إلياس في مدينة إزرع بريف درعا الشمالي الشرقي مساء اليوم إضاءة شجرتي ميلاد بحضور فعاليات أهلية واجتماعية ودينية.

وفي تصريحات لمراسل سانا في حماة قال الأب سيرفيم فرنجية ممثل عن طائفة الروم الأرثوذكس: إنه رغم الظروف الصعبة التي تعيشها سورية نحتفل اليوم بإنارة شجرة ميلاد السيد المسيح، ويحذونا الأمل والرجاء بميلاد فجر يوم جديد ملؤه المحبة والأمان والخير والسلام.

بدورها بينت رئيس مجلس البلدة جمال العبدالله أن ارتفاع الشجرة 28 متراً وهي بحلة خضراء كرمز لذكرى ميلاد السيد المسيح ومزينة بالقناديل والنجوم والكرات بمختلف الألوان، كما تمت إحاطتها بالعديد من الشجيرات الأخرى معربة بهذه المناسبة عن أملها بأن يعم السلام والأمان كامل ربوع الوطن وأن ينعم أهله بالخير والبركة والاستقرار.

راعي كنيسة الروم الكاثوليك الأب نبيل نادر لفت إلى أن إنارة شجرة ميلاد كبيرة في البلدة تبعث في نفوس الكبار والصغار الفرحة والبهجة للتعبير عن السعادة والفخر بالوطن رغم كل الآلام والمآسي والحصار والتحديات والظروف الاقتصادية التي تواجهه مؤكداً أن سورية ستبقى مثل شجرة الميلاد دائمة الخضرة ويشع نورها في كل الأوقات والظروف بوحدة شعبها والتفافه حول قيادته وجيشه.

بشار الجمال قائد الفرقة النحاسية لكشاف القديس جاوجوريوس قال: إن الفرقة عزفت وغنت اليوم ترانيم الميلاد لتعم البهجة والفرحة قلوب جميع أهالي البلدة وزوارها وضيوفها على أمل أن تعود سورية إلى سابق عهدها واحة للأمان والازدهار.

وفي درعا تضمن حفل إضاءة الشجرة الذي حضره مترو بوليت بصرى وحوران وجبل العرب للروم الملكيين الكاثوليك المطران إلياس الدبعي فقرات شعبية وعرضاً للفرقة الكشفية وأغاني شعبية وإضاءة شجرة الميلاد مع أمنيات بحلول السلام ونشر المحبة في قلوب الجميع.

وتمنت السيدة ردينة العازر من مدينة إزرع أن يعم الخير على سورية وأن تزول همومها مشيرة إلى أن ميلاد المسيح عليه السلام هو رمز للانطلاق من جديد ورمز للحياة.

نزار ميخائيل أشار بدوره إلى أن إضاءة شجرة الميلاد تأتي تعبيراً عن الحب والعطاء وتخليداً للقيم التي حملها المسيح عليه السلام وأكد عليها.

عبدالله الشيخ ولما مسالمة

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