مباحثات بين التربية واليونيسيف حول آليات تطوير التعاون

دمشق-سانا

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم مع الدكتورة غادة كجه جي نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في سورية والوفد المرافق آليات تطوير التعاون التربوي بين الوزارة والمنظمة.

وتم خلال اللقاء مناقشة مخرجات الورشة التي عقدت بالتعاون بين الجانبين لمراجعة نموذج المدارس الآمنة المقترح ووضع خطوات العمل اللاحقة من خلال إقامة ورشات عمل على مستوى سورية.

وأشار الوزير طباع خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة إلى ضرورة وضوح خطة العمل لتحقيق نتائج جيدة.

بدورها الدكتورة كجه جي أكدت على أهمية التركيز خلال خطة العمل التنفيذية على اليافعين ممن هم خارج المدرسة وتطوير مدونة السلوك.

من جانبها أشارت باتريشيا رودي خبيرة التطوير الاجتماعي بالمنظمة إلى ضرورة نشر ثقافة السلوك الإيجابي بين الأطفال والمعلمين والأسرة، وتفعيل مجالس المعلمين وأولياء الأمور ووجوب تصميم إطار عمل إعلامي اعتماداً على مدونة قواعد السلوك المدرسي التي يمكن تطويرها بالتنسيق بين الوزارة والمنظمة والتركيز على الشباب واليافعين.

حضر اللقاء من جانب المنظمة مدير قسم التعليم، ومسؤولة في قسم التغيير السلوكي والمجتمعي، واختصاصية قسم التعليم، ومدير قسم حماية الطفل بالإنابة، ومسؤول في قسم نماء ومشاركة اليافعين، ومن جانب الوزارة مدير التخطيط والتعاون الدولي.

رحاب علي

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