ضبط خزان سري لسرقة مخصصات المواطنين من مازوت التدفئة في إحدى المحطات الخاصة في الكسوة

ريف دمشق-سانا

ضبطت لجنة ضبط المخالفات في شركة المحروقات بالتعاون مع مديرية مكافحة التهريب في الجمارك محطة وقود خاصة في منطقة الكسوة بريف دمشق بمخالفة الاتجار بمازوت التدفئة في السوق السوداء.

وأوضحت محروقات في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المحطة المذكورة مسؤولة عن تزويد تجمعات محافظة القنيطرة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة ريف دمشق، وكانت تقوم بالتلاعب وحرمان المواطنين من مخصصاتهم من المازوت عبر إنشائها خزاناً سرياً في البناء المجاور لها سعته 50 ألف ليتر يتم تهريب المازوت إليه، والاتجار به في السوق السوداء مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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