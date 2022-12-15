بازار الميلاد الخيري في كاتدرائية سيدة النياح

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
سورية: سحب عضوية إيران من لجنة حقوق المرأة ينتهك أحكام الميثاق الأممي وآلياته القانونية
2022-12-15
سورية وعمان توقعان اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي
2022-12-15
الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد التأكيد على سيادة السوريين في الجولان المحتل والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مواردهم الطبيعية
2022-12-15
التربية تبحث آليات التعاون مع جامعة بليخانوفا الروسية للاقتصاد
2022-12-14
لقاء سوري عماني لتعزيز علاقات التعاون في مجالات النقل
2022-12-14
مباحثات سورية باكستانية لتعزيز التعاون الصحي
2022-12-14
توقيع محضر اجتماعات اللجنة القنصلية السورية الإيرانية المشتركة
2022-12-14
محليات
بازار خيري في كاتدرائية سيدة النياح بحارة الزيتون بدمشق
2022-12-15
تنظيم عدة ضبوط تموينية في حمص
2022-12-15
مهرجان العسل والحرير الثاني… فعالية اقتصادية زراعية علمية وعملية ذات قيمة تسويقية
2022-12-15
الحرارة حول معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً
2022-12-15
الجهات المختصة تعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف دير الزور
2022-12-15
معاون وزير المالية لـ سانا: صرف المنحة التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 21 اعتباراً من السبت
2022-12-15
انطلاق فعاليات سوق الميلاد بمشاركة 70 منتجاً وحرفياً
2022-12-15
رياضة
السباحة لين عياش: نتائج وأرقام ملفتة وطموح بالبطولات الخارجية
2022-12-15
فرنسا تفوز على المغرب في نصف نهائي كأس العالم
2022-12-15
هيرتا برلين يعلن رحيل داريدا بعد سبعة أعوام مع الفريق
2022-12-14
الفتوة يفوز على الجزيرة في مباراة مقدمة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-12-14
ميسي يعلن أن مباراته القادمة هي آخر مباراة له في منافسات كأس العالم
2022-12-14
لاعب التايكونجتسو أحمد صالح: بعد ذهبية بطولة الجمهورية أطمح بالتتويج في البطولات الخارجية
2022-12-14
الأرجنتين إلى نهائي بطولة كأس العالم 2022
2022-12-13
اقتصاد
بوتين: روسيا تتعرض لعدوان غير مسبوق لسحق اقتصادها
2022-12-15
أكثر من 3.3 مليارات ليرة مبيعات زيوت حماة خلال العام الحالي
2022-12-15
وول ستريت تفتح على انخفاض
2022-12-15
زراعة نحو 18 ألف هكتار بمحصول القمح في منطقة الغاب والعملية مستمرة
2022-12-15
انخفاض سعر الذهب محلياً
2022-12-15
زراعة حماة: 8338 هكتاراً خطة زراعة محاصيل البقوليات
2022-12-15
تراجع أسعار الذهب
2022-12-15
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الشريط الإخباري
الجهات المختصة تعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف دير الزور
معاون وزير المالية لـ سانا: صرف المنحة التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 21 اعتباراً من السبت
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
مجلس الشعب يختتم أعمال دورته العادية السابعة… صباغ: ما أنجزه المجلس خلال هذه الدورة يمثل مساهمة ضمن دائرة الجهد الوطني العام
منح أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعات الحكومية والافتراضية ومعهدي إدارة الأعمال والدراسات والبحوث السكانية تعويض تفرغ
المقداد يبحث مع فلايشر جهود برنامج الغذاء العالمي وإيصال المساعدات لمحتاجيها بعيداً عن التسييس
المهندس مخلوف يبحث مع فلايشر تعزيز التعاون مع برنامج الغذاء العالمي وخطط العمل الحالية
التعليم العالي: إيقاف دوام برامج التعليم المفتوح في الأيام المتزامنة مع قرار العطلة
التربية واليونيسيف تقيمان ملتقى (الإشراف التربوي بين الواقع وسبل التحويل في التعليم)
سورية: سحب عضوية إيران من لجنة حقوق المرأة ينتهك أحكام الميثاق الأممي وآلياته القانونية
بازار الميلاد الخيري في كاتدرائية سيدة النياح
2022-12-15
تصوير: هاني الأعرج
بازار الميلاد الخيري في في كاتدرائية سيدة النياح
2022-12-15
shaza
سابق
بازار خيري في كاتدرائية سيدة النياح بحارة الزيتون بدمشق
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مؤتمر الصناعات الإبداعية يوصي بوضع استراتيجية وطنية لدعم الصناعات الإبداعية
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