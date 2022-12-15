بازار خيري في كاتدرائية سيدة النياح بحارة الزيتون بدمشق

دمشق-سانا

افتتح مساء اليوم في كاتدرائية سيدة النياح البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك بحارة الزيتون بدمشق بازار الميلاد الخيري في قاعة القديس يوستينوس.

وقال النائب البطريركي المطران نقولا أنتيبا إن إقامة البازارات أصبح تقليداً سنوياً قبل عيد الميلاد وهو يعزز التضامن الاجتماعي والتعاون بين أبناء الأسرة السورية الواحدة.

وأضاف أنتيبا: نصلي ونطلب من الله أن يحفظ سورية شعباً وجيشاً وقيادة، وأن يعيد السلام إلى ربوعها وأن يعم الفرح فيها.

ويضم البازار الذي يستمر أربعة أيام منتوجات يدوية الصنع من ألبسة وإكسسوارات ومنتجات خشبية وزينة عيد الميلاد ومنتجات غذائية متنوعة كالحلويات والشوكولا والمربيات والمشروبات والعصائر، إضافة إلى ألعاب للأطفال يعود جزء من ريعها إلى النشاطات الخيرية للكنيسة.

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