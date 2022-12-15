غنيم يستنكر مواصلة الاحتلال اعتداءاته على مصادر المياه الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا

استنكر رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مصادر المياه الفلسطينية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وأوضح غنيم في تصريح اليوم نقلته وكالة وفا أن قوات الاحتلال أغلقت خط المياه المزود لتجمع العوجا في مدينة أريحا بالضفة الغربية والذي يستفيد منه 1200 فلسطيني، ودمرت أجزاء من الأنابيب الواصلة إليه، لافتاً إلى أن هذا الخط يعد المزود الرئيسي للمياه في المنطقة.

وبين غنيم أن هدف الاحتلال من ممارساته تلك هو السيطرة على الثروات الطبيعية، وحرمان الفلسطينيين من مقدراتهم المائية وحقهم بالعيش على أرضهم.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت مساء أمس خط المياه الوحيد الذي يغذي تجمع العوجا عبر لحامه بالحديد وردمه بالحجارة، ما حرم العائلات من المياه الصالحة للشرب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency