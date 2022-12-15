انطلاق فعاليات الكرمس الميلادي ضمن مهرجان (رنوا جراس) في حمص

حمص-سانا

انطلقت مساء اليوم فعالية الكرمس الميلادي الذي تقيمه كنيسة القديس جاورجيوس ضمن مهرجان “رنوا جراس”، بمناسبة أعياد الميلاد في حي الحميدية بحمص القديمة.

وأكد الأب سلوان صنيج المسؤول عن المهرجان أن الهدف من فعالية الكرمس الميلادي التي تستمر ثلاثة أيام هو إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأطفال من خلال مشاركتهم بمختلف الألعاب والتسالي التي تختتم بتوزيع الهدايا المتنوعة عليهم.

وعبر الأطفال المشاركون في الفعالية عن فرحتهم بالأجواء الاحتفالية والنشاطات التي تشهدها أعياد الميلاد من خلال الألعاب والتسالي والحصول على الهدايا.

يذكر أن فعاليات مهرجان “رنوا جراس” تقام للسنة الثامنة على التوالي، وانطلقت في السابع من الشهر الجاري، وتتضمن معارض وعروضاً مسرحية لفرق مسرحية ولذوي الاحتياجات الخاصة ونشاطات للأطفال وأمسيات ميلادية، وتشارك فيها فعاليات أهلية وشعبية.

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