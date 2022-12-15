SCS-NET
الشريط الإخباري

مصرع ثلاثة أشخاص جراء عواصف عاتية جنوب الولايات المتحدة

2022-12-15

واشنطن-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم، وأصيب عدد آخر جراء عواصف عاتية اجتاحت ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.

ونقلت أسوشييتد برس عن السلطات المحلية قولها: إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم اليوم، جراء عواصف شديدة اجتاحت ولاية لويزيانا من الشمال إلى الجنوب بما في ذلك منطقة نيو أورلينز، فيما تم الإبلاغ عن العديد من الإصابات في جميع أنحاء الولاية.

ولفتت السلطات إلى أن العواصف تسببت بأكثر من 40 ألف حالة انقطاع للتيار الكهربائي، وألحقت أضراراً جسيمة في العديد من المنازل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة في تنزانيا إلى 19 قتيلاً

دودوما-سانا ارتفع عدد ضحايا حادث تحطم الطائرة، في بحيرة فكتوريا قبيل هبوطها بمدينة بوكوبا شمال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved