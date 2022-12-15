مصرع ثلاثة أشخاص جراء عواصف عاتية جنوب الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم، وأصيب عدد آخر جراء عواصف عاتية اجتاحت ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.

ونقلت أسوشييتد برس عن السلطات المحلية قولها: إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم اليوم، جراء عواصف شديدة اجتاحت ولاية لويزيانا من الشمال إلى الجنوب بما في ذلك منطقة نيو أورلينز، فيما تم الإبلاغ عن العديد من الإصابات في جميع أنحاء الولاية.

ولفتت السلطات إلى أن العواصف تسببت بأكثر من 40 ألف حالة انقطاع للتيار الكهربائي، وألحقت أضراراً جسيمة في العديد من المنازل.

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