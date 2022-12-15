فعالية بعنوان (لغتي هويتي) بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في طرطوس

طرطوس-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أقيمت اليوم في مدرسة 6 تشرين بمحافظة طرطوس فعالية بعنوان (لغتي هويتي)، وذلك دعماً وإحياءً وتركيزاً على تداول اللغة العربية الفصحى تحت شعار “اللغة العربية.. تألق…هوية.. حضارة”.

وشملت الفعالية العديد من الفقرات باللغة العربية الفصحى تنوعت بين الحوارية والمسرحية والتمثيلية والخط العربي، إضافة إلى فقرات تسلط الضوء على أشهر الأدباء والشعراء عبر مختلف العصور، وقصائد شعرية إلى جانب معرض لكتب وقصص ومجسمات من صنع التلاميذ والطلاب تعبر عن عراقة اللغة العربية وأصالتها.

مدير تربية طرطوس علي شحود نوه في تصريح لـ سانا بالبرامج والدورات والفعاليات التي تقيمها المديرية لتكريس اللغة العربية الفصحى تربوياً ومجتمعياً، لافتاً إلى أهمية ما تضمنته الفعالية من فقرات هادفة اعتمدت التعريف بأهمية اللغة العربية وقوتها والعمل للمحافظة عليها.

هيبه سليمان

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