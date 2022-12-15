اللواء سلامي: إيران مستمرة في تعزيز قدراتها العسكرية

طهران-سانا

أعلن القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية على أتم الجاهزية لمواجهة العدو، لافتاً إلى أن إيران اليوم مستمرة في تعزيز قوة طائراتها المسيرة وصواريخها وقدراتها العسكرية.

وقال سلامي في تصريح له اليوم في قاعة المؤتمرات في معهد الأبحاث العلمية والتكنولوجيا في مدينة قم: إن العدو اليوم يشن حرباً نفسية للهيمنة على المجتمع الإيراني وتغيير عقائده، مشدداً على أهمية إغلاق الطريق أمام تسلل العدو إلى البلاد للحفاظ على الأمن والاستقرار فيها.

وأوضح سلامي أن إيران استطاعت تحويل الحصار الاقتصادي إلى إبداع وابتكار الأمر الذي حولها إلى قوة مؤثرة في المنطقة بأكملها.

ولفت سلامي إلى إخفاق مساعي الغرب في حرمان إيران من قدراتها النووية، ولذلك فإن السبيل الوحيد المتبقي لهم هو الفضاء الافتراضي واختراق العقول واستهداف الفئة الشابة في إيران، داعياً العلماء إلى توعية الشباب بالحقائق.

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