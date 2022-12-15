أشتيه والرويضي: الاحتلال يواصل مخططاته الاستيطانية لتهويد القدس

القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني بما يؤدي إلى عزل القرى والبلدات في الضفة الغربية عن بعضها البعض.

وقال أشتيه في بيان خلال لقائه اليوم سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي: إن البيانات التي تصدرها دول الاتحاد مهمة لكننا بحاجة إلى أفعال على أرض الواقع واتخاذ إجراءات فاعلة حيال انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم.

وأشار أشتيه إلى أن دولة فلسطين شريكة مع دول الاتحاد الأوروبي ليس فقط جغرافياً ضمن حوض المتوسط وإنما أيضاً في احترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهته أكد المستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي أن الاحتلال يواصل مخططاته لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير الوضع الديمغرافي فيها لعزلها عن باقي الأرض الفلسطينية بما يعرقل فرص التوصل لتسوية القضية الفلسطينية.

وأوضح الرويضي في بيان أن الاحتلال يخطط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية وتحديداً في بلدات بيت صفافا وصور باهر وقلنديا وغيرها ضمن محاولات تهويد المدينة المقدسة وتقليص الوجود الفلسطيني فيها، داعياً المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للفلسطينيين وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس المحتلة.

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