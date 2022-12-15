تنظيم عدة ضبوط تموينية في حمص

حمص-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص مطعمين، الأول في بلدة الحواش، والثاني في قرية المزينة بمخالفة استجرار المازوت المخصص للأغراض التجارية والصناعية والتصرف به لغير الغاية المخصص لأجلها.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف إلى أن الكمية الإجمالية التي ضبطت هي 2000 ليتر، وبلغت قيمة التغريم الإجمالية 15 مليون ليرة سورية.

وأضاف اليوسف: إن الضبوط شملت أيضاً منشأتين، الأولى لصناعة البسكويت والثانية لصناعة الصابون في المدينة الصناعية بحسياء، بمخالفة إنتاج وطرح مواد مخالفة للمواصفات.

وشملت الضبوط أيضاً منشأة لصناعة الأطباق الكرتونية في المدينة الصناعية بحسياء بمخالفة عدم تقديم دراسة تكلفة ومعمل لإنتاج المشروبات الروحية في قرية أوتان بمخالفة خداع المستهلك من حيث تاريخ الإنتاج.

وبين اليوسف أنه تم أيضاً ضبط شركة لإنتاج المحارم في قرية خربة غازي بمخالفة عدم إصدار فواتير بمبيعاته اليومية، وضبط مخبز تمويني في حي عكرمة بمخالفة إنتاج وتعبئة وبيع خبز تمويني سيئ الصنع، ومخبز تمويني في مدينة المخرم بمخالفة إنتاج وتعبئة وبيع خبز تمويني بوزن ناقص.

صبا خيربك

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