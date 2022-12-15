استعداداً لافتتاحه بداية العام القادم… تفقد مركز خدمة المواطن التربوي الإلكتروني

دمشق-سانا

تستعد وزارتا التربية والاتصالات والتقانة لإطلاق العمل بمركز خدمة المواطن التربوي الإلكتروني التابع لوزارة التربية الذي يقدم خدماتها، إضافة إلى خدمات مركز خدمة المواطن الإلكتروني بداية العام القادم.

وخلال جولة تفقدية للاطلاع على إتمام تجهيزات المركز أوضح وزير التربية الدكتور دارم طباع أن المركز سيطلق ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تقوده وزارة الاتصالات والتقانة على مستوى سورية لتسهيل خدمة المواطن، لافتاً إلى أنه بالتزامن مع افتتاح مركز لخدمة المواطن سيتم تقديم كل الخدمات التي تتضمنها وزارة الاتصالات لعدد كبير من المواطنين وسيسهل العمل عليها.

وبين الوزير طباع أن العمل سيبدأ بداية بالخدمات المرتبطة بوزارة التربية تمهيداً لإطلاق كل الخدمات التي توفرها وزارة الاتصالات لتكون متاحة في هذا المركز، موضحاً أنه ستكون هناك لجنة مشتركة لتحديد كل النواقص وتأمينها لتتاح الخدمات للمواطنين للبدء بالتعامل معها ريثما يتم الافتتاح بشكل رسمي بعد استكمال جميع التجهيزات اللازمة للمركز.

وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب بين أنه تم اليوم تفقد الإجراءات التحضيرية للاطلاع على عمل مركز خدمة المواطن في وزارة التربية باعتباره من المراكز المتكاملة مع مركز خدمة المواطن الإلكتروني من خلال البرمجيات التي قدمتها وزارة الاتصالات، وكوادر وزارة التربية أمنت المكان وكل التجهيزات المطلوبة، مشيراً إلى أنه تم تأمين الربط الشبكي بين وزارة التربية ومركز خدمة المواطن الإلكتروني.

وأوضح المهندس الخطيب أنه تم الاطلاع على جميع التجهيزات ليتم إطلاق العمل بخدمات المركز بداية العام القادم وخدمات وزارة التربية بشكل عام على أن تتكامل لاحقاً الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز خدمة المواطن الإلكتروني في وزارة الاتصالات.

شارك بالجولة معاون وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد مازن محايري والمدير العام للشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن وعدد من مديري الإدارة المركزية بوزارة التربية والمعنيين.

رحاب علي

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